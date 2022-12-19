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    Burak Özçivit Katar'da

    Katar'a giden Burak Özçivit, korumalar arasında güçlükle yürüyebildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:34
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    Burak Özçivit Katar'da

    Sosyal medyayı aktif kullanan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, son paylaşımıyla gündem olmuştu.

    Taciz suçlamalarıyla gündemde olan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile bir araya geldiği için eleştirilen oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak Katar'a gitti.

    Katar'da Burak Özçivit izdihamı

    Dünya Kupası final karşılaşmasını izlemek için Katar'da olan oyuncuya, hayranları tarafından yoğun ilgi gösterildi.

    Burak Özçivit onca korumanın arasında dahi zor anlar yaşadı.

    Burak Özçivit Katar'da VİDEO

    Burak Özçivit Katar da #1


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