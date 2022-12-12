Burak Özçivit, Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını sildi

Burak Özçivit, Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını sildi

Burak Özçivit, gelen tepkiler üzerine Kevin Spacey paylaşımını kaldırdı.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Adel Ali Bin Ali’nin davetlisi olarak Dünya Kupası maçlarını izlemek üzere gittiği Katar’da ünlü Hollywood oyuncusu Kevin Spacey ile de bir araya geldi.

Cinsel istismar suçuyla yargılanıyor

Spacey ile sohbet eden ünlü oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Özçivit, cinsel istismar suçuyla yargılanan Kevin Spacey ile fotoğraflarını paylaşması nedeniyle tepki alınca, kareleri hesabından sildi.

Amerikalı oyuncu Kevin Spacey, 1980'lerde 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını iddia eden iki erkek tarafından dava edilmişti.