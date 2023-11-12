Burak Özçivit müjdeyi verdi! Ronaldo ile ortak proje geliyor Geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte bir projede buluşan Burak Özçivit, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Kuruluş Osman dizisinde dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, yurt dışına gerçekleştirdiği seyahatlarle konuşuluyor.

Yurt dışında hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit, ününü de bu sayede gittikçe artırdı.

Son olarak Cristiano Ronaldo ile Suudi Arabistan’da bir araya gelen yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, bir müjde daha verdi.

Yeniden buluşacaklar

Ronaldo ile çekilen fotoğrafını, "Büyük hayranıyım" notuyla yayınlayan Burak Özçivit, önceki akşam oyuncu Berk Erçer'in Kuruçeşme'deki doğum günü partisine katıldı.

Mekandan ayrılırken gazetecilerin sorularına yanıt veren Özçivit, Cristiano Ronaldo ile bir araya gelmesi hakkında konuştu.

Konuyla ilgili Özçivit, "Evet, bir araya geldik. Tekrardan bir buluşma gerçekleştireceğiz. Çok bir şey bahsetmek doğru olmaz. Projeden bahsedemiyorum o yüzden" dedi. İkilinin nasıl bir projede yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in de bir araya geleceği konuşuluyor.