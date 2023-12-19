Burak Özçivit ödül törenine eşi Fahriye Evcen'le el ele geldi

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün akşam verildi.
Gecede 2023 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken isimler seçildi.
Bu isimlerden birisi olan Burak Özçivit, davete eşi Fahriye Evcen'le birlikte geldi.
İkili geceye uyumlarıyla damga vururken, tören öncesi ise Özçivit'ten aşk dolu bir paylaşım geldi.
"Beyaz" kalple paylaştı
Gecede 10. Yıl Özel İkon Ödülü'nü alan Burak Özçivit, eşiyle çektirdiği kareyi sosyal medyadan yayınladı.
Beyaz kalp emojisiyle kareyi hayranlarının beğenisine sunan Özçivit'e yorum yağdı.
Başarılı isim, ayrıca gecede yaptığı konuşmada Gazze'yi ve Gazzeli vatandaşları da unutmadı.
İşte GQ Türkiye “Men Of The Year 2023” gecesinde ödül alan diğer isimler:
-Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu: Yiğit Koçak
-Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu: Şifanur Gül
-Yılın Şefi: Can Aras
-Yılın Moda Tasarımcısı: Merve Abedan
-Yılın Hype'ı: KÖFN
-Yılın İlham Veren Kadınları: Filenin Sultanları
-10. Yıl Özel İkon: Burak Özçivit
-Yılın Sporcusu: Mauro İcardi
-Yılın Göz Alıcı Başarı: Zengin Mutfağı
-Yılın Komedi İnsanı: Ata Demirer
-Zamansızlık ödülü: Teoman
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