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    Burak Özçivit, oğlu Karan'ı anlattı

    Burak Özçivit, oğlu Karan'ın akşam yıldızları görmeden uyumadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 07:14
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 07:14
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    Burak Özçivit, oğlu Karan'ı anlattı

    Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu giyim markasının soru-cevap bölümünde oğlu Karan ile ilgili bir anısını paylaştı. Özçivit, Karan'ın da annesi gibi uzaya ve gökyüzüne meraklı olduğunu söyledi.

    YILDIZLARI GÖRMEDEN UYUMAZ

    Yıldız deyince aklınıza geliyor?’ sorusuna cevap veren Özçivit, "Bu aralar yıldız deyince aklıma Karan geliyor. Çünkü işten gelince onu ben uyutuyorum. Beyfendi yıldızları görmeden uyumuyor, onu bahçeye çıkarıp yıldızları gösteriyorum” dedi.

    AYNI ANNESİ

    Daha önce gök bilimine her zaman farklı bir ilgisi olduğunu aktaran Fahriye Evcen, bu durumun sorulması üzerine şu yanıtı vermişti: “Doğanın her kösesi bana ‘ev’ gibi ama gökyüzünü özellikle gece izlerken oraya ait hissediyorum. Sonsuzluk hissi ayın ve yıldızların parıltısı beni içine çekiyor.”

    Burak Özçivit, oğlu Karan ı anlattı #1

    Burak Özçivit, oğlu Karan ı anlattı #2

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