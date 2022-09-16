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    Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu

    Özbekistan'da gerçekleşen 14'üncü Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne onur konuğu olarak katılan oyuncu Burak Özçivit, balmumu heykeli ile bir araya geldi. Heykeli, Özçivit’e benzeten çıkmadı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 13:46
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    Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu

    ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Özbekistan'da gerçekleşen 14'üncü Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne onur konuğu olarak katıldı.

    Festivalde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan 37 yaşındaki oyuncuya, meslektaşı Nurgül Yeşilçay eşlik etti.

    Özbek hayranları, Özçivit için adeta izdiham yarattı.

    Hayranlarının ilgisi yoğun oldu

    Festivalde, Geyhatu karakterine hayat veren Özbek Türk'ü rol arkadaşı Marue Otajonov'la bir araya gelen Özçivit, hayranlarının fotoğraf istediğini de geri çevirmedi.

    Özçivit, festivalden sonra da Özbekistan sokaklarını turladı.

    Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu #1

    Balmumu heykelini yaptılar

    Yakışıklı oyuncu son olarak Özbekistan'ın Burak Özçivit'iyle yan yana geldi.

    Balmumu heykeli ile olan karelerini sosyal medyada paylaşan Özviçit, “Yorumları alalım” diyerek pası, takipçilerine attı.

    Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu #2

    Kartal Tibet’e benzettiler

    Balmumu heykeli, Burak Özçivit'ten çok ‘Tarkan’a (Kartal Tibet) benzetildi.

    Bu karelere “Bu kim?”, “Hiç benzememiş”, “Yorumsuz”, “Peki sen kendini tanıyabildin mi?” şeklinde yorumlar yapıldı.

    Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu #3

    Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu #4

    Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu #5

    Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu #6

    Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu #7

    Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu #8

    Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu #9

    Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu #10

    Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu #11


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