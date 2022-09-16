Haberler

Magazin Haberleri

Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu

Burak Özçivit, Özbekistan’da balmumu heykeli ile buluştu

Özbekistan'da gerçekleşen 14'üncü Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne onur konuğu olarak katılan oyuncu Burak Özçivit, balmumu heykeli ile bir araya geldi. Heykeli, Özçivit’e benzeten çıkmadı.