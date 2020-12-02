Burak Özçivit, sokak köpeklerini unutmadı

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, sokak köpeklerini elleriyle besledi.

Kuruluş Osman dizisnde 'Osman Gazi'yi canlandıran yakışılı oyuncu Burak Özçivit, örnek bir davranışa imza attı. Özçivit, sokak köpeklerine mama dağıttı.

Yakışıklı oyuncu, o anlarda çekilen karelerini de Instagram'da paylaştı. Fotoğrafına beğeni yağan Özçivit'e, hayranlarından birçok güzel yorum da geldi.

"BİRLİKTE 'DUR' DEMELİYİZ"

Oyuncu, daha önce hayvanlara yönelik şiddete tepki göstermiş ve "Bu eziyete hep birlikte 'Dur' demeliyiz" demişti.