Burak Özçivit ve Fahriye Evcen birbirine girdi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen birbirine girdi

İddialara göre Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, Bodrum’daki yazlıklarında büyük bir kavgaya tutuştu.

İki ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Bodrum'daki yazlığından sesler yükseldi.

HAVUZ BAŞINDA KAVGA

Ünlü çift, gece yarısı önce içeride kavga etmeye başladı. Ardından oğulları Karan’ın bu durumdan etkilenmemesi için havuz başına gidip orada kavgaya devam etti.

KOMŞULAR DUYDU

Tartışma esnasında eski defterlerin de açıldığı, Fahriye Evcen’in Özçivit’e bağırışlarının çevredeki kişiler tarafından duyulduğu da söylendi.

Tartışma seslerini duyan komşuların bu durumdan rahatsız olup olaya müdahale ettikleri de iddialar arasında yer aldı.