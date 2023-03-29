Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den aşk pozu İkinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bugün sosyal medyada yeni bir fotoğraf paylaştı.

ensonhaber.com Şu sıralar Kuruluş Osman dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Burak Özçivit, 2017 yılında ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile evlenmiş; 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Ünlü çift, ikinci çocuklarına ise geçtiğimiz ay kavuşmuşlardı. Kilolar daha gitmedi İkinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, bugün sosyal medyada yeni bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşımda Fahriye Evcen'in hamilelik kilolarından tam anlamıyla kurtulamadığı görüldü. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğullarına Kerem adını verdi.