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    Burak Özçivit Yasemin Sakallıoğlu’nun diline düştü

    Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, Burak Özçivit'in Katar ziyaretinde hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle güçlükle yürüyebildiği anları taklit ederek sosyal medya hesabında paylaştı.
    • 20.12.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:23
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    Burak Özçivit Yasemin Sakallıoğlu’nun diline düştü

    Ünlü oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası maçını izlemek için Katar'a gitmişti.

    Rol aldığı projelerdeki başarısı ve yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özçivit, Katar'da hayranları tarafından karşılandı.

    Korumalar eşliğinde yürüdü

    Burada yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu, korumalar arasında güçlükle yürüyebildi.

    Yürümekte zorlanan Özçivit'in paniği ise kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem oldu.

    Burak Özçivit Yasemin Sakallıoğlu’nun diline düştü #1

    Sakallıoğlu ti'ye aldı

    Birçok sosyal medya kullanıcısı da o anları eleştirdi.

    Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu da gündem olan videoyu ele aldı.

    Burak Özçivit Yasemin Sakallıoğlu’nun diline düştü VİDEO

    Gündem oldu

    Londra'ya giden başarılı oyuncu, buradaki hayranlarıyla bir araya geldi.

    Sahneye çıkmadan önce söz konusu videoya gönderme yaparak Burak Özçivit'i ti'ye alan Sakallıoğlu, o anları hikaye kısmında paylaştı.

    "Burak Özçivit'in Katar çıkartması" notunu düştüğü video, izleyenleri güldürdü.

    Burak Özçivit Yasemin Sakallıoğlu’nun diline düştü #2

    Burak Özçivit Yasemin Sakallıoğlu’nun diline düştü #3

    Burak Özçivit Yasemin Sakallıoğlu’nun diline düştü #4


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