Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, Burak Özçivit'in Katar ziyaretinde hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle güçlükle yürüyebildiği anları taklit ederek sosyal medya hesabında paylaştı.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası maçını izlemek için Katar'a gitmişti.

Rol aldığı projelerdeki başarısı ve yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özçivit, Katar'da hayranları tarafından karşılandı.

Korumalar eşliğinde yürüdü

Burada yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu, korumalar arasında güçlükle yürüyebildi.

Yürümekte zorlanan Özçivit'in paniği ise kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem oldu.

Sakallıoğlu ti'ye aldı

Birçok sosyal medya kullanıcısı da o anları eleştirdi.

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu da gündem olan videoyu ele aldı.

Burak Özçivit Yasemin Sakallıoğlu’nun diline düştü VİDEO



Gündem oldu

Londra'ya giden başarılı oyuncu, buradaki hayranlarıyla bir araya geldi.

Sahneye çıkmadan önce söz konusu videoya gönderme yaparak Burak Özçivit'i ti'ye alan Sakallıoğlu, o anları hikaye kısmında paylaştı.

"Burak Özçivit'in Katar çıkartması" notunu düştüğü video, izleyenleri güldürdü.