Burak Özçivit'i çalışanı dolandırdı iddiası! 10 milyon dolar haksız kazanç

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Ünlüler dünyasının en çok kazanan isimlerinden Burak Özçivit, yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ederken bambaşka bir iddia ile gündeme geldi.

10 MİLYON DOLAR GİTTİ

Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazanan Burak Özçivit, geçen yıl ortalama 80 milyon TL’ye reklam anlaşmasını da imzalamıştı. Posta gazetesinden Kaan Ölker'in haberine göre; Özçivit’i, yanında uzun zamandır çalışan birisinin yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi.

DAVA AÇACAK

Anlaşma yaptığı işler için sık sık yurt dışına giden Burak Özçivit, reklamlarından, yurt dışında gittiği organizasyonlardan haksız kazanç elde eden çalışanının yaptıklarını öğrendi. Arkasından yapılanları öğrenince çalışanının işine son veren oyuncunun, dava açacağı öğrenildi.

Özçivit, lüks araba sevdası ve gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yaz Bodrum’da, her biri 60 milyon TL eden 4 adet lüks villa inşa ettirmişti.