Burak Özçivit'in 5 milyon TL'lik teknesi İkinci kez baba olan Burak Özçivit, bu kez kendisi için 5 milyon TL'ye tekne aldı.

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Yıllar önce yayınlanan 'Çalıkuşu' dizisinde başrolü paylaşan ve aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Çift, ocak ayında ikinci bebekleri Kerem'e kavuşmuştu.

"Her şey yolunda"

İkinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, gazetecilerle konuşarak; "Her şey yolunda" demişti.

10 milyon TL

Yakışıklı oyuncunun ikinci doğum için eşine hediye ettiği, özel plakalı yeni araba da ilk kez görüntülenmişti. Aracın değerinin ise 10 milyon TL olduğu belirtilmişti.

13 metrelik

Dalgıçlığa ve balık tutmaya merak saran Burak Özçivit’in 13 metrelik tekne aldığı ortaya çıktı. Setlerden kalan zamanlarında Bodrum Gümüşlük’e giden oyuncu, yeni aldığı teknesiyle balık tutmaya çıkıyor. Dalgıçlık eğitimi de almaya başlayan Özçivit’in, yeni teknesine 5 milyon TL ödediği iddia edildi.

50 milyon TL'lik bakıyor

Oyuncunun, ailesi için bir tekne daha almak üzere olduğu öğrenildi. Gümüşlük’te villası olan Özçivit’in, ailesiyle Mavi Tur yapmak istediği için 24 metrelik başka bir tekneye de yaklaşık 50 milyon TL ödeyeceği söyleniyor.