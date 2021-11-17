Burak Özçivit'in avukatı: Astronomik rakamlar istendi

4 set çalışanına hakaret ettiği iddia edilerek, açılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından Burak Özçivit'in avukatı kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında 4 çalışana küfür ettiği iddia edilerek soruşturma açılmıştı.

Hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianamede, Özçivit’in “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından Özçivit cephesinden açıklama geldi.

"MÜVEKKİLİMİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ EYLEMLERDİR"

Özçivit'in avukatı Serkan Toper, yazılı açıklama yaparak, "Şikayet hakkının kötüye kullanılması; suçsuzluğunu bilerek haksız davranışlarla kişiyi küçük düşürmek ve haksız menfaat teminine yönelik eylemlerdir. Bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Şikayet hakkı kötüye kullanılmıştır ve müvekkile karşı haksız davranış halini alarak dürüstlük kurallarına da aykırı bir eyleme dönüşmüştür.

"ASTRONOMİK MEBLAĞLAR TALEP EDİLDİ"

Adli makamlara intikal ettirilmiş kurgu iddialar sonucu müvekkilden astronomik meblağlar talep edilmiş ve bu talepler karşılanmayınca basına servis edilen gerçek dışı beyanlarla müvekkilin kamuoyu nezdindeki itibarına saldırı düzenlenmiştir.

"YARGILAMA SONUCU GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Yargılama sonucu gerçeklerin ortaya çıkacağına, fırsatçılığa ve mesnetsiz iddialara karşı hak ve hakikatin galip geleceğine olan inancımız tamdır. Gerçekler güneş gibidir. Zamanı gelince muhakkak ortaya çıkar. Haksız ve fahiş talepler için ortaya konan bu kurguların Türk Yargısının şaşmaz adaletinden döneceğine olan yüksek inancımızla kamuoyuna saygıyla duyurulur" notunu düştü.