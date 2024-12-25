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Haber Merkezi

Beraber rol aldıkları Çalıkuşu dizisindeki set arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2017 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da oğulları Karan'a, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuşmuştu.

Mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten Burak Özçivit, 40 yaşına bastı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in 40'ıncı yaş gününü, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte kutladı.

Fahriye Evcen, eşine "İyi ki doğdun babamız, iyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyoruz." diye yazdı.