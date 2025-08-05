Burak Özçivit'in kurdele kesim videosu gündem oldu

Burak Özçivit, sosyal medya üzerinden bir kez daha gündem oldu.

Sık sık yurt dışına davetlere katılan Özçivit, bu kez bir çocuğun yürüdüğü için yapılan kurdele kesme törenine katıldı.

Bir çocuğun yürüme partisinde kurdele keserken kaydedilen Burak Özçivit'in videosu kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

KURDELE KESİMİ İÇİN PARA ALDI

İddialara göre Özçivit, bu özel etkinliğe katılımı karşılığında 200 bin dolar aldı.

Henüz resmi bir doğrulama yapılmasa da bu rakam kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

YORUM YAĞDI

Özçivit’in kurdele kesme görüntüleri sosyal medyayı da ikiye böldü.

Kimi kullanıcılar ünlü oyuncunun aldığı iddia edilen ücreti eleştirirken, kimileri de özel etkinliklere katılmasının doğal olduğunu savundu.