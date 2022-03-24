Burak Özçivit'in oğlu Karan şarkı söylüyor

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, oğlu Karan ile ev hallerini yayınladı.

2017'de kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile nikah masasına oturan Burak Özçivit, 2019 yılında da oğlu Karan'ı kucağına almıştı.

Dizi çekimlerinden kalan boş vakitlerini evinde ve oğlu Karan'la geçiren Özçivit, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

"BİLMEM Mİ?"

Ünlü oyuncu Sefo'nun 'Bilmem Mi?' şarkısını söyleyen oğlunu çekti ve o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Özçivit o anları; "Çarşamba günü dizi konsantrasyonumuz. Adam bilmem mi? diyor" yazdı.

Vşdeoya ilk yorum usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan geldi. Arkın, "Maşallah" yazdı.