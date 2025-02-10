Burak Özçivit’in Rusya tarzı gündem oldu! Kürklü şapkasına yorum yağdı

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İki çocuğunun annesi kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile birlikte mutlu bir yaşam süren oyuncu Burak Özçivit, Moskova'ya gitti.

MOSKOVA TERZİ

Moskova'ya giden ünlü oyuncu, soğuk havalara karşı kendince önlemler aldı.

25.5 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabında Moskova tatilinden çekilen pozlarını yayınlayan yakışıklı oyuncuya, sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Özçivit'in şapkasıyla tamamladığı ilginç tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.