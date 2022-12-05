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    Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen paylaşımı

    Burak Özçivit, yedi aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen'in son halini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 13:02
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    Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen paylaşımı

    2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evliliklerine bir üye daha katmak için gün sayıyor.

    2. bebek yolda

    İlk oğlu Karan'ı 2019 yılında dünyaya getiren Evcen, şimdilerde 2. oğluna 7 aylık hamile.

    İkinci hamileliğinin tadını çıkaran Fahriye Evcen’in son halini, eşi Burak Özçivit Instagram hesabından paylaştı. Ünlü çiftin hayranları fotoğrafa binlerce beğeni bıraktı.

    Burak Özçivit ten Fahriye Evcen paylaşımı #1

    Burak Özçivit ten Fahriye Evcen paylaşımı #2


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