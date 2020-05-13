Dolar
6.9765
-0.3072%
Euro
7.5893
-0.0671%
Altın
1707.1
0.236%
Borsa
100445.82
0.8331%
G. Altın
383.655
0.1318%
Bitcoin
62865.91
0.7713%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e 300 bin TL'lik hediye

    Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2020 - 14:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e 300 bin TL'lik hediye

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina sürecini evde oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile geçiren Fahriye Evcen, önceki gün Instagram'da bir paylaşım yaptı.

    Evinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan 33 yaşındaki güzel oyuncunun, kolundaki saat dikkat çekti.

    DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

    Burak Özçivit, Evcen'e doğum günü hediyesi olarak saat aldı. Burak Özçivit, saate 300 bin TL ödedi.

    Görüş Bildir