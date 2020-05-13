Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e 300 bin TL'lik hediye

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina sürecini evde oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile geçiren Fahriye Evcen, önceki gün Instagram'da bir paylaşım yaptı.

Evinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan 33 yaşındaki güzel oyuncunun, kolundaki saat dikkat çekti.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Burak Özçivit, Evcen'e doğum günü hediyesi olarak saat aldı. Burak Özçivit, saate 300 bin TL ödedi.