Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e romantik jest! Tatil dönüşü çiçeklerle karşılandı İstanbul'daki evine dönen Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in jestini takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit'le evli olan Fahriye Evcen, bu yaza da pozlarıyla damgasını vurdu.

Karan ve Kerem adında 2 erkek evladı olan Evcen, tatil pozlarıyla yaz boyu gündemden düşmedi.

Son pozlarını geçtiğimiz günlerde siyah mayosuyla veren Evcen'in tatili bitti. Evcen evine döndü.

ÇİÇEKLERLE KARŞILADI

İstanbul'daki evinin bahçesinden oğlu Kerem ile karesini paylaşan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in jestini de takipçileriyle paylaşmadan edemedi. Burak Özçivit eve dönen eşi Fahriye Evcen'i çiçeklerle karşıladı... Evcen, eşinin romantik jestini kalp emojisi ile paylaştı.