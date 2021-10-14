Burak Sergen, Nihan Ünsal’a zina dava açtı

4 aylık eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen, Nihan Ünsal'a zina nedeniyle boşanma davası açtı.

‘Sadakatsiz’ dizisinin ‘Haluk Güçlü’sü Burak Sergen, 46 gün koronavirüs tedavisi gördükten sonra taburcu olur olmaz 2 yıllık nişanlısı Nihan Ünsal ile evlenmişti.

SONUNA KADAR GİDECEKTİ

4 Haziran’da kıyılan nikahtan sonra Sergen, “Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum” demişti.

DEDEKTİF TAKMIŞTI

Ünlü oyuncu, dizi ve filmlerdeki senaryolar aratmayan bir şey yaşadı. Sergen, 4 aylık eşi tarafından aldatıldığını öğrendi. Ünsal'dan şüphelenen ve peşine dedektif takan Sergen, yasak aşkı belgeledi.

ZİNA DAVASI

Koronavirüs nedeniyle yaşam savaşı verdiği süreçte dahi aldatıldığını öğrenen Sergen, fotoğrafların ardından harekete geçti ve zina nedeniyle boşanma davası açtı.