Burak Sergen'den haftalar sonra ilk fotoğraf geld

Usta oyuncu Burak Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal ile 37 gün sonra hastanede çektirdiği ilk fotoğrafını paylaştı.

Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden oyuncu önceki gün normal odaya alındı. Hala haftanede olan Sergen'den haftalar sonra ilk fotoğraf geldi.

"TEKRAR HAYATIN BİR YERİNDEN TUTUNMAK GÜZEL"

Sağlık durumu hakkında da konuşan Sergen, “Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey. Nişanlım Nihan’ı hep hissettim. Çünkü hep yanımda olduğunu biliyordum.” dedi.