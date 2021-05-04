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    Burak Sergen'den iyi haber

    Oyuncu Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, babasının entübeden çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 12:22
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    Burak Sergen'den iyi haber

    Koronavirüse yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in son durumuyla ilgili oğlu Cansın Sergen'den açıklama geldi.

    “DURUMU İYİYE GİDİYOR”

    Cansın Sergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor." dedi.

    O DA YAKALANMIŞTI

    Cansın Sergen de babasının ardından virüse yakalanmış ve hastalığı hafif atlatmıştı.

    Burak Sergen den iyi haber #1

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