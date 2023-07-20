Burak Sergen'in nafaka isyanı Burak Sergen ve eski eşi Işıl Sergen arasındaki nafaka krizi devam ediyor.

ensonhaber.com

Sadakatsiz dizisinde rol alırken koronavirüse yakalanan ve günlerce entübe edilen Burak Sergen, sağlığına kavuşur kavuşmaz eski eşi Işıl Sergen’den 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Nafaka ödemeyi kabul eden oyuncu, ayrılığın ardından 14 yaşındaki oğlu ve eski eşini Ulus'taki evine yerleştirmişti.

Eski çift anlaşmalı boşansa da aralarındaki nafaka sorununu bir türlü çözemedi. Önceki gün yine nafaka davası için mahkemeye giden Burak Sergen, basın mensuplarına basın açıklaması yaptı.

Sergen, nafakayı ödemeyemediği için üç ay hapis cezası aldığını açıklarken, protokole aykırı hareket etmekle suçladığı eski eşine ateş püskürdü.

"Kafasına göre hareket ediyor"

Mağdur olduğunu söyleyen 62 yaşındaki sanatçı, "Bir ev, üç araba, Ankara'da annemin bir evi ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğim; beş kardeşe bölünmüş babamın bir evinin parasının haczi, çocuğuma ve eski eşime verildi. Eğitim, spor giderleri, spor giderleri, tatil giderleri... Bunların hepsini ben ödüyordum. 18 bin TL nafaka karşılığında anlaştım. Çocuğumun üstün şartlarda olmasını istediğim için onayladım ve nafakayı hep yatırdım. Protokole göre nafaka bir sene sonra artıyor. Eğitim konusunda anlaşamadık. Bir sene içerisinde üç okul değiştirip, çocuğu sınıfta bıraktırdı. Bu eğitimde anlaşmazlıktır. Bana sorulmadan kafasına göre hareket ediyor ve bilgi vermiyor, sonrasında öğreniyorum.

18 bin TL’den 70 bin TL’ye yükseldi

Nafaka yükseleceği zaman da anlaşamadık. 18 bin TL'den 25 bin TL'ye çıkarıp, anlaşmak istedik. 70 bin TL talepte bulundu. Biz bu parayı ödeyemiyoruz. Ben bu yüzden üç ay hapis cezasına çarptırıldım. Şu an cezanın itiraz süresini bekliyoruz.

"Londra tatilini bile bana ödetiyor"

Londra'ya tatile gidiyorlar, faturası bana geliyor, Bodrum'a gitmiş faturası bana geliyor. Hani ortak karar verilecekti, protokolde böyle yazıyor. İtiraz kabul edilmezse cezamı çekeceğim mecburen.

"'Babanı hapse gönderdim' mi diyeceksin?"

Çocuğum için girer üç ay yatarım ama bunu çocuğa bunu nasıl açıklayacaksınız? 'Babanı hapse gönderdim' mi diyeceksin?

"Hapse gireceğim için korkuyorum"

Bütün çalıştığımı, mal varlığımı nafakayı ödemek için kullandım. Hapse gireceğim için korkuyorum. Meslek hayatımı da tehlikeye atıyorum. Tüm bunları oğlum için göze alıyorum.

"Nafaka ödemek için kredi çektim"

Bunu da söylemeyecektim ama nafaka ödemek için kredi çekip, yine ödedim. Bodrum'da bir evimi sattım ve yüklü bir ödeme yaptım.

"Ödeyecek durumum yok"

Covid-19 döneminde ağır bir hastalık geçirdim. Buna rağmen yine setlere gittim. Sırf nafaka ödeyebilmek için çalıştım. Nafaka 70 bin TL'ye çıktığı için ödeyemedim çünkü ödeyecek durumum yok. Mahkeme kararı ile 20 bin TL'ye çekilirse ödeyeceğim, kaçmıyorum ki!" diyerek tepkisini dile getirdi.