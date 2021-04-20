- Haberler
- Magazin Haberleri
- Burak Sergen'in son sağlık durumu
Burak Sergen'in son sağlık durumu
Yoğun bakımda tedaviye alınan usta oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
- Haber Merkezi
- 20.04.2021 - 14:39
- Güncelleme : 20.04.2021 - 15:21
Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
HALA YOĞUN BAKIMDA
Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.