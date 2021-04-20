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    Burak Sergen'in son sağlık durumu

    Yoğun bakımda tedaviye alınan usta oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 15:21
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    Burak Sergen'in son sağlık durumu

    Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

    HALA YOĞUN BAKIMDA

    Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı.

    Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Burak Sergen in son sağlık durumu #1

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