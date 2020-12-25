Burak Yamantürk'e villada doğum günü partisi

Oyuncu Burak Yamantürk, 37’nci yaş gününü önceki akşam Emirgan’daki bir villasının bahçesinde kutladı.

VİLLADA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Bahçedeki partiye Yamantürk’ün sevgilisi Özge Özpirinçci’nin yanı sıra Kenan İmirzalıoğlu, Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Arduç, Meriç Aral ve Serkan Keskin de katıldı. Yemekle başlayan partiye katılanlar, ilerleyen saatlerde fasıl ekibinin müzikleriyle eğlendi.

Kenan İmirzalıoğlu, 2 ay önce dünyaya gelen kızı Lalin’le ilgili sorulara “Annesine (Sinem Kobal) benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor” yanıtını verdi.

"LALİN GÜNEŞ GİBİ DOĞDU"

sinem muhteşem bir anne oldu yorumunu yapan oyuncu, “2020 sizin için nasıl geçti?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Zorluydu ama bu karanlık dünyada hayatımıza güneş gibi doğdu Lalin. Ona bakınca geleceği görüyoruz.”

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci, gecenin sonunda görüntü vermemek için villanın arka kapısından çıkarak evlerinin yolunu tuttu.