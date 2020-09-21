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Burak Yeter'in 2,5 milyon TL'lik aracı

Burak Yeter'in 2,5 milyon TL'lik aracı

Nişantaşı'na alışveriş için gelen Burak Yeter, giyim tarzı ve 2,5 milyon TL değerindeki son model otomobiliyle dikkat çekti.