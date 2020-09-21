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- Burak Yeter'in 2,5 milyon TL'lik aracı
Burak Yeter'in 2,5 milyon TL'lik aracı
Nişantaşı'na alışveriş için gelen Burak Yeter, giyim tarzı ve 2,5 milyon TL değerindeki son model otomobiliyle dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 09:23
- Güncelleme : 21.09.2020 - 09:23
Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
KONSER İÇİN GELDİ
Hollanda'da yaşayan Burak Yeter, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava'da dünyaca ünlü şarkıcı Cecilia Krull ile konsere çıkmıştı. Yeter, iş için İstanbul'a geldiğini söyledi.
OTOMOBİLİ 2,5 MİLYON TL
Ünlü müzisyen, 9 bin TL’lik eşofmanı ve 2,5 milyon TL değerindeki son model otomobiliyle dikkat çekti.
Burak Yeter, lüks aracını valeye teslim ettikten sonra AVM'deki mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.