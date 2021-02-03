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    Burak Yılmaz 3. kez baba oluyor

    Eski eşiyle tekrar barışan Burak Yılmaz, yeniden baba olma heyecanı yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 12:44
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    Burak Yılmaz 3. kez baba oluyor

    Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, sürekli ayrılıp barıştığı kızlarının annesi eski eşi İstemi Atilla ile yeniden barıştı.

    Ailesi ile Fransa'da yaşayan futbolcu, üçüncü kez baba olmak için gün sayıyor.

    ÇOCUK DOĞMADAN NİKAH KIYILACAK

    Yakın zamanda Paris'te nikah masasına oturacakları konuşulan ikili, geçtiğimiz ay bu müjdeli haberi aldı. Yılmaz'ın üçüncü çocuğunun erkek olduğu öğrenildi.

    Ünlü çiftin Derin ve Nazlı isimli iki kızları bulunuyor.

    Burak Yılmaz 3. kez baba oluyor #1

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