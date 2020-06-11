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    Burak Yılmaz, eski eşiyle poz verdi

    Tekrarban barışan Burak Yılmaz ile İstem Atilla'dan mutluluk pozu verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2020 - 08:21
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    Burak Yılmaz, eski eşiyle poz verdi

    Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, önceki akşam eski eşi İstem Atilla, çocukları Nazlı ve Derin ile birlikte Arnavutköy'de görüntülendi.

    KEYİFLERİ YERİNDE

    Bir mekanda ailesitle birlikte yemek yiyen Yılmaz, çıkışta gazetecilerin fotoğraf ricasını kırmadı. Eski eşine "Aşkım, poz  verelim" şeklinde seslenen Burak Yılmaz'ın neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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