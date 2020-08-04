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    Burak Yılmaz, eski eşiyle tekrar evleniyor

    Burak Yılmaz ve İstem Atilla yeniden nikah masasına oturuyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 07:06
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    Burak Yılmaz, eski eşiyle tekrar evleniyor

    Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak Fransa’ya uçan yıldız futbolcu Burak Yılmaz'ın gitmeden önce eski eşi ve çocuklarının annesi İstem Atilla ile dini nikâh kıydığı öğrenildi.

    DİNİ NİKAH YAPILDI

    Hazinran ayından beri tekrar evlenmeyi düşünen eski çift, Fransa’ya gitmeden önce ilişkilerine bir isim koymak istedi. Önden dini nikahı kıyan ikili, resmi nikâhlarını ise Fransa’da Türk Konsolosluğu’nda kıydıracak.

    Kızları Nazlı ve Derin için Lille’de okul bakan Yılmaz, geçen cuma Fransa’ya uçtu.

    BİR DENEME DAHA

    Burak Yılmaz ve İstem Atilla, 2009 yılında nikâh masasına oturmuş ve iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak çiftin evliliği 2018 yılında sona ermişti. Yakın dostları Emre Belözoğlu’nun araya girmesiyle ikili, kızlarının hatırı için kararlarını yeniden gözden geçirmiş ve 1 yıl sonra yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı.

    Burak Yılmaz, eski eşiyle tekrar evleniyor #1

    Burak Yılmaz, eski eşiyle tekrar evleniyor #2

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