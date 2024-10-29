Buray'dan konser öncesi açıklamalar: Dünyanın en güzel kadınları Türk

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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Konser öncesi verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Buray, aşk hayatıyla ilgili de konuştu. Şu an sevgilisi olmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, 'Dünyanın en güzel kadınları Türkiye'de." dedi.

"PARA KAZANMIYORUZ"

Buray, "Sanatçılar, 'Harbiye için çok para harcıyoruz, para kazanamıyoruz' diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bizim de öyle... Burası er ve şov meydanı... Hiçbir masraftan kaçınmadık. Verdiğimiz kuruşu kuruşuna değecek. Her yaptığımız iş bir öncekinden iyi olmasa boşuna uğraşıyoruz demek." yanıtını verdi.

"TÜRK KADINLARI EN GÜZELİ"

Aşkla ilgili sorulara şarkıcı, "Aşk şu an yok. Astroloji 2025'te güzel aşk olacağını söylüyor. Belki İstanbul değil başka bir memlekette olacak" diye konuştu. Buray, "Birçok ülkeye gittiniz, en güzel kadın hangi ülkede?" sorusuna, "Türk kadınları en güzeli... Yabancı kız arkadaşım da oldu ama dil bilmenize rağmen, misal Cem Yılmaz esprisini anlamayınca tıkanıyor. Aynı kültürde büyümeyince paylaşacak şey daralıyor." ifadelerini kullandı.