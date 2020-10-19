Burçe Gürsel'den 'sperm çaldı' iddialarına yanıt geldi

Bu iddialar hakkında ilk kez konuşan Burçe Gürsel şunları söyledi:

"Rıfat Bey’in sosyal medya hesabı yok. O hesap sahteymiş. İlişkimiz 8 yıl sürdü. Çocuklarımız isteyerek oldu. Rıfat Bey şu an ailesiyle. Ama bize destek oluyor. Eşi muhatabım değil. Sorunları onları bağlar. Ama ben Rıfat ile evli olsaydım, o da başka bir kadından çocuk yapsaydı hemen boşanırdım.”