- Haberler
- Magazin Haberleri
- Burçe Gürsel'den 'sperm çaldı' iddialarına yanıt geldi
Burçe Gürsel'den 'sperm çaldı' iddialarına yanıt geldi
- Haber Merkezi
- 19.10.2020 - 17:28
Bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı olan Rıfat Sarıcaoğlu'nu Maltepe Köprüsü'nde yürüdüğü esnada eterle bayıltarak, spermlerini çaldığı öne sürülen Burçe Gürsel, hakkında çıkan iddialara ilk kez yanıt verdi.
"İĞRENÇ DOLAPLAR DÖNÜYOR"
Sarıcaoğlu, Burçe Gürsel için sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
“Burçe adındaki kişi Maltepe köprüsünde yürürken beni eterle bayılttı, sperlerimi çaldı. Kıbrıs’ta yasa dışı yollarla spermlerimin üzerinde bir şeyler yapıp hamile kaldı. İğrenç dolaplar dönüyor.”
"ÇOCUKLARIMIZ İSTEYEREK OLDU"
Bu iddialar hakkında ilk kez konuşan Burçe Gürsel şunları söyledi:
"Rıfat Bey’in sosyal medya hesabı yok. O hesap sahteymiş. İlişkimiz 8 yıl sürdü. Çocuklarımız isteyerek oldu. Rıfat Bey şu an ailesiyle. Ama bize destek oluyor. Eşi muhatabım değil. Sorunları onları bağlar. Ama ben Rıfat ile evli olsaydım, o da başka bir kadından çocuk yapsaydı hemen boşanırdım.”