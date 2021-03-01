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    Burçin Terzioğlu'dan Bülent Ersoy tepkisi

    Burçin Terzioğlu, 55 tilki katledilerek yapılan bir kürkü aldığı iddia edilen Bülent Ersoy’a tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 08:16
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    Burçin Terzioğlu'dan Bülent Ersoy tepkisi

    Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, 55 tilki katledilerek yapılan bir kürkü aldığı iddia edilen Bülent Ersoy’a tepkisiz kalamadı.

    "VİZDAN SORUNUNUZ VAR"

    Instagram’dan açıklama yapan oyuncu, “Bir kürk manto için en az 50-60 hayvanın katledildiğini, çiftliklerde üst üste kafeslerde aç bırakıldıklarını bilmiyorsunuz. Bunları bilip de halen kürk giymeye devam ediyorsanız, ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün” diye yazdı.

    Doğa Rutkay ise, “Birileri rahat giysin diye 55’i birden öldürüldü” yazarak, isyan etti.

    Burçin Terzioğlu dan Bülent Ersoy tepkisi #1

    Burçin Terzioğlu dan Bülent Ersoy tepkisi #2

    Burçin Terzioğlu dan Bülent Ersoy tepkisi #3

     

    Burçin Terzioğlu dan Bülent Ersoy tepkisi #4

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