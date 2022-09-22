Burcu Binici: Fevri davrandık

Tankut Manas ile evlenen Burcu Binici, boşanma iddialarıyla ilgili konuştu.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Meltem'i Burcu Binici'nin, bir ay önce evlendiği Tankut Manas ile boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Sosyal medya hesaplarındaki aşk dolu fotoğraflarını silen ve birbirini takip etmeyi bırakan çift hakkında ilk açıklamayı Burcu Binici yaptı.

"Boya yüzünden kavga ettik"

Burcu Binici, açıklama yaparak "Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya almak da strese soktu, üstüne ev sahibi kandırdı bizi. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız." dedi.

Ünlü oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz ay sade bir nikah töreni ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde ünlü Rap şarkıcısı Tankut Manas ile evlenmişti. Çift, mutlu karelerini sosyal medya hesapları üzerinden sevenleri ile paylaşmıştı.