Burcu Binici jartiyer giydi Evliliği bir yıl dahi sürmeyen Burcu Binici, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturan oyuncu Burcu Binici ile rapçi Tankurt Manas evliliklerini noktalamıştı. En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Binici, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Jartiyeriyle poz verdi

Instagram'da aktif olan oyuncu Burcu Binici, jartiyeriyle kamera karşısına geçtiği çekimden fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum geldi.

Binici'nin fotoğrafını beğenen ve yorum yapanlar arasında Ata Demirer, Boğaç Yıldız, Alicia Kapudağ gibi isimler de yer aldı. Burcu Binici'nin Instagram'da 804 bin takipçisi bulunuyor.