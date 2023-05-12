Burcu Binici Bodrum lahmacunu hakkında konuştu Karadenizli olan Burcu Binici lahmacun tartışmasına da katıldı.

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Oyuncu Burcu Binici ile Tankurt Manas, 1 Eylül 2022'de evlenmişti. Çift, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirmişti.

Evliliklerinde 1 yıl dolmayan ünlü çift, anlaşmalı olarak tek celsede yollarını ayırdı.

Oyuncu Burcu Binici, önceki akşam Bağdat Caddesi’ndeki görüntülendi.

"Geçti bitti"

Rap’çi Tankurt Manas ile eylülde evlenip martta boşanan Binici, "Geçti bitti. Herkesin Allah çarşısına göre pazar versin. Bazen olmayınca olmuyor. Bilemiyorsun da. Karpuzu eline aldığında anlayamıyorsun ki çürük mü değil mi diye. Yapacak bir şey yok. Ben bitirdim o işleri." sözleriyle eski eşine ağır bir göndermede bulundu.

Karadenizli olan Burcu Binici, lahmacun tartışmasına da katıldı. Muhabirlerin “Siz Bodrum sahillerinde 400 TL’ye lahmacun alır mısınız?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

"Rize’de olsa topuklarına sıkarlar"

"Rize’de olsa topuklarına sıkarlar. Mümkün değil bu fiyat benim memleketimde. Tercih meselesi. Demek ki alıcısı var ki bu rakamı koymuşlar. Bence saçma." cevabını verdi.