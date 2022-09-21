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- Burcu Binici'nin evliliği 1 ay sürmedi
Burcu Binici'nin evliliği 1 ay sürmedi
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Meltem’i Burcu Binici, eşini tek kalemde sildi.
- Haber Merkezi
- 21.09.2022 - 08:39
- Güncelleme : 21.09.2022 - 09:18
Oyuncu Burcu Binici, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tankurt Manas ile bu ay başında evlenmişti. Binici ve Manas hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Binici, geçtiğimiz haftalarda rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi.
Fotoğraflar da silindi
Sessiz sedasız evlenen ikili hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.
Binici ve Manas’tan henüz bir açıklama gelmedi.