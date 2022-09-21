Burcu Binici'nin evliliği 1 ay sürmedi

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Meltem’i Burcu Binici, eşini tek kalemde sildi.

Oyuncu Burcu Binici, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tankurt Manas ile bu ay başında evlenmişti. Binici ve Manas hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Binici, geçtiğimiz haftalarda rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi.

Fotoğraflar da silindi

Sessiz sedasız evlenen ikili hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.

Binici ve Manas’tan henüz bir açıklama gelmedi.