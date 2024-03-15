Burcu Biricik annelik için gün sayıyor! "Doğum Türkiye'de olacak" 5,5 aylık hamile olan ve kızını dünyaya getirmek için gün sayan Burcu Biricik, doğum öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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TRT ekranlarında yayınlanan Beni Böyle Sev dizisiyle tanınmaya başlayan ve Camdaki Kız ile ününü katlayan Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi.

Uzun zamandır aşk yaşadığı Yetkin'le evlenen Biricik, çocuk sahip olmak istediğini de sık sık dile getiriyordu.

Biricik sonunda muradına erdi...

Güzel isim geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini söyledi.

Dünya Kadınlar Günü'nde katıldığı bir etkinlikte karnı burnunda halini de gösteren oyuncu, mekan çıkışı ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğum Türkiye'de

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Biricik, hamileliği ile ilgili, "İsim düşünüyoruz, onun haricinde doğum Türkiye'de olacak, yerli ve milli olacak." diye konuştu.

Kadınlar Günü'nde giydiği elbise ile herkesi hayran bırakan Biricik, "Üniversiteli ve depremzede kızlarımız için düzenlenen çok güzel ve anlamlı bir geceydi. Elbiseyi yakıştırdılarsa ne mutlu, sağ olsunlar." dedi.

Sosyal medyadan paylaşım yapıyor

Kız bebek bekleyen Burcu Biricik'in karnı belirginleşmeye başladı ve 34 yaşındaki oyuncudan hamilelik pozları geldi. Güzel isim bu pozları sosyal medyadan paylaşıyor.