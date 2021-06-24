Burcu Biricik, beyaz elbisesiyle poz verdi

Burcu Biricik'in bir marka için verdiği pozlara beğeni yağdı.

Şu sıralar Camdaki Kız'da Nalan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burcu Biricik, bir marka için kamera karşısına geçti.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Çekimden kareleri sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmeyen Biricik, ortalığı kasıp kavurdu.

Ünlü oyuncunun iddialı pozları, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.

"DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI SENSİN"

Takipçileri, "Dünyanın en güzel kadını sensin." yorumları yaparak oyuncuya övgü yağdırdı.