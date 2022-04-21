Burcu Biricik, eşiyle fotoğraf paylaştı

Oyuncu Burcu Biricik'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareye yorum yağdı.

Kanal D’deki "Camdaki Kız"ın ‘Nalan’ı Burcu Biricik, 2016’da evlendiği eşi Emre Yetkin ile bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Aşklarını ilk günkü gibi romantik bir şekilde yaşayan ünlü çiftin, püştüğü kareye beğeni ve yorum yağdı.

"Aman Feride görmesin"

Dizinin hayranları “Aman Feride görmesin” dedi. ‘Nalan’ın annesi ‘Feride’yi Nur Sürer canlandırıyor.