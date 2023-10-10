Burcu Biricik: Hayatımı yavaşladı Son zamanların en başarılı oyuncuları arasında yer alan Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisi final yaptıktan sonra kendini dinlenmeye aldığını açıkladı.

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15 Haziran'da yayınlanan 82'nci bölümü ile ekran yolculuğunu noktalayan 'Camdaki Kız'da üç sezon boyunca 'Nalan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, reyting rekortmeni dizisinin final yapmasının ardından yorgunluk atıyor.

"Hayatımı yavaşlattım"

Hayatında nadas dönemine geçtiğini söyleyen Biricik, "Hayatımı yavaşlattığım dönemdeyim. Dinleniyorum ve senaryo okuyorum. Arkadaşlarımı ziyaret ediyorum, bu şekilde oyunlarına gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Dizinin bitimiyle tüm yazı seyahate çıkarak değerlendiren Burcu Biricik, sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunmuştu. Ünlü oyuncunun eşi Emre Yetkin'le verdiği o romantik pozlar çok konuşulmuştu.