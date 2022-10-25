“Camdaki Kız” dizisinin çekimlerinde şık ve oldukça dar bir elbise giyen Burcu Biricik, merdivenleri zıplayarak çıktı. Oyuncunun bu halleri, sosyal medyada gündem oldu.

“Hayat Şarkısı”, “Şeref Meselesi”, “Kuzgun” gibi yapımlarda rol alan Burcu Biricik, son olarak “Camdaki Kız” dizisi ile izleyici karşısına çıktı.

Dizi setinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Biricik, bu kez rol arkadaşı Enis Arıkan’ın yayınladığı görüntülerle adından söz ettirdi.

“Merdiven çıkamayan Kim Gardaşyan”

Görüntülerde, oyuncunun daracık elbisesi ile merdivenden çıkarken zorlandığı anlar yer aldı.

Arıkan, merdivenleri zıplayarak çıkan arkadaşının o anlarını, “Merdiven çıkamayan Kim Gardaşyan.” notuyla yayınladı.

Bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı, birçok yorum aldı.

Burcu Biricik merdivenden çıkamadı VİDEO

Yürüyemedi

ABD'li reality şov yıldızı 41 yaşındaki Kim Kardashian da Milano Moda Haftası'ndaki görüntüleriyle çok konuşulmuştu.

İddialı kıyafetleri ve dikkat çekici vücuduyla beğeni toplayan yıldız, gri ve oldukça dar bir elbise tercih ederken, adım atamamıştı.

Kardashian, merdivenleri zıplayarak çıkmış, aracına binmek için de uzun süre uğraş göstermişti.