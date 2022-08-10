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    Burcu Biricik'in ilginç huyu

    'Camdaki Kız' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Burcu Biricik, bilinmeyen bir huyunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 07:32
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 07:50
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    Burcu Biricik'in ilginç huyu

    Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, dizisi sezon finaline girdiğinden beri tatilde.

    Bozburun'da tatilde olan Biricik, tanımadığın insanların yaş günlerine gittiğini söyledi.

    Biricik, "Eğlenmeyi seviyorum. Birinin doğum günü olduğunu duydum. Kalktık gittik.

    "Sonra tanıştık"

    İngilizcem pek iyi değil, yeterli bir cümle kurdum. 'I love party', 'I need party' diyerek doğum gününe katıldım.

    Doğum günü sahibi bizi tanımıyordu. Sonra tanıştık. Tanımadığım birilerinin doğum gününe gitmek benim huyum artık..." diye konuştu.

    Burcu Biricik in ilginç huyu #1

    Burcu Biricik in ilginç huyu #2


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