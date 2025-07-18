Burcu Biricik'in kızı Luna 1 yaşına girdi: "Benim büyük üçkağıtçım"

9 yıl önce Emre Yetkin ile hayatını birleştiren oyuncu Burcu Biricik, 2024 yılının Temmuz ayında ilk kez anne olmuştu. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, kızlarına Luna adını vermişti.

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren ve şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Burcu Biricik'in kızı 1 yaşına bastı.

Ünlü oyuncu da gözlerden uzak büyüttüğü Luna'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"LUNA'M"

Biricik, kızıyla fotoğrafına "Benim canım kızım... Komiğim, huysuzum, yengecim, içli içli ağlayanım, büyük üçkağıtçım. Belli ki aşırı eğleneceğim, belli ki öğreteceğim. Belli ki üf neler neler...Dün doğdun şimdi 1 oldun. Seni seviyorum Luna’m" notunu düştü.

Anne kızın pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.