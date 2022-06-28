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    Burcu Biricik'in tatil pozları

    Burcu Biricik sezon finalinin ardından kendini tatile verdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 07:35
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 09:14
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    Burcu Biricik'in tatil pozları

    'Camdaki Kız'da Nalan karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Biricik, dizisinin sezon finali yapmasıyla İstanbul'u terk etti.

    Tatile çıkan Burcu Biricik'ten yeni fotoğraflar geldi. Rengarenk keten takımı ile yürüyüş yaparken poz veren güzel oyuncu, bu anları takipçilerinin beğenisine sundu.

    "Yazlıkçılar.com"

    Doğal güzelliğiyle dikkat çeken 33 yaşındaki Biricik, paylaşımına "Yazlıkçılar.com" notunu düştü.

    Instagram'da yaklaşık 4 milyon takipçisi olan ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Burcu Biricik in tatil pozları #1

    "Hayalimiz var"

    Daha önce eşiyle Ayvalık'ta otel açacakları konuşulan ünlü isim, konuyla ilgili; "Öyle milyon TL harcadılar diye bir durum yok. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı ve gerçekleştiriyoruz." açıklamasını yapmıştı. Oyuncu, sözlerine; "Bilmiyorum biliyor musunuz, ben eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmediğim bir iş kolu." diye devam etmişti.

    Burcu Biricik in tatil pozları #2


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