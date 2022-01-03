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    Burcu Esmersoy anne olmak istiyor

    Kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy, artık çocuk istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 08:16
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 08:27
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    Burcu Esmersoy anne olmak istiyor

    Geçtiğimiz günlerde kendisinden 15 yaş küçük oyun yazılımcısı Nazım Akmandil ile aşk yaşadığı ortaya çıkan 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy, 2022’yi Nazım Akmandil’le karşıladı.

    Berk Suyabatmaz'la yaptığı evlilikte aradığı mutluluğu bulamayan ünlü sunucu Burcu Esmersoy yeni ilişkisiyle ilgili yeni bir karar aldı.

    GÖZLERİ VE GÜLÜŞÜ ETKİLEDİ

    Şu sıralar çok mutlu olduğu öğrenilen Esmersoy'un yeniden gelinlik giymek için hazırlık yaptığı konuşuluyor.

    Esmersoy, “Gözlerine ve gülüşüne aşık oldum” dediği sevgilisinden bir çocuğu olmasını çok istediği iddia edildi.

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