Burcu Esmersoy beş gelinlik giyecek Burcu Esmersoy, kendinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil, eylül ayında İtalya'da evlenecek.

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İki kez nikah masasına oturan ve evlilikleri kısa süren 46 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir kez daha şansını deneyecek.

Eylül'de İtalya’da iş insanı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturacak olan 46 yaşındaki Esmersoy düğün hazırlıklarıyla ilgili konuştu.

Bodrum’da bekarlığa veda partisi yapacak olan Esmersoy, planlamayı şöyle anlattı:

"1-3 Eylül’de İtalya’da düğün, 7 ya da 8 Eylül’de İstanbul’da Ulus 29’da partimiz var.

"Gelinliklerde yanlış yapmadım"

Gelinlikleri Özgür Masur yapıyor. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde yanlış yapmadım. Bunda da yapmam herhalde."

Burcu Esmersoy, sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

Aşkın hikayesi

"Bir sabah 08.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum."

Evlilik geçmişi

İlk evliliği Massimo Cusimano ile 2005 yılında oldu ve 2008 yılında boşandı. İkinci evliliğini 2018 yılında Berk Suyabatmaz ile yaptı. 1 yıl sonra evlilikleri sona erdi.