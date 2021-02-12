Burcu Esmersoy: Elde edemediğim kimse yok

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, aşk hayatında hiç kaybetmediğini söyledi.

Sunucu Burcu Esmersoy “Sevgililer Günü’nde planım yok. Benimle ilgili planı olan varsa haber versin” açıklamasıyla gündeme gelmişti.

"SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÇALIŞIYORUM"

Esmersoy “14 Şubat’ta ben çalışıyorum. Şaka yaptım. İsteyen, istediği insanla olsun” dedi.

“Sizin hiç isteyip de elde edemediğiniz biri oldu mu?” sorusuna ise “Öyle bir şey mümkün mü?” diyerek iddialı bir cevap verdi.