Burcu Esmersoy, işi tatile dönüştürdü! Güzel sunucu Havana'dan dönemedi Havana'da vakit geçirmeyi seven Burcu Esmersoy, iş seyahatini tatile çevirdi. Güzel sunucu tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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İlerleyen yaşına rağmen güzelliği ve düzgün fiziğiyle herkesi büyüleyen sunucu ve model Burcu Esmersoy, uzun zamandır iş birliği yaptığı markanın çekimleri için Küba’nın başkenti Havana’ya gitti.

Küba günleri

Küba’ya hayran kalan Esmersoy tatilini uzattı. Gündüz alışveriş yapıp denizin, güneşin tadını çıkarıyor. Geceleri de şehrin ünlü gece kulüplerinde dans edip eğleniyor.

Ücret tarifesini güncelledi

Burcu Esmersoy 2024'e ücret tarifesini güncelleyerek giriyor. Ünlü isim, 4 milyon 300 bin takipçisinin bulunduğu Instagram'ın hikaye kısmında bir paylaşımından en az 65 bin TL alacak. Organizasyonlarda yapacağı sunuculuk ve modaratörlükten ise yeni yılda 25 bin dolar (725 bin TL) kazanacak.

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil, yaklaşık iki yıllık ilişkilerini 2 Eylül'de nikah masasına taşımıştı. Evlilik teklinin geldiği İtalya'da gerçekleşen düğünle dünyaevine giren çift, ikinci düğünlerini ise 7 Eylül'de yaklaşık 250 davetlinin katılımıyla Ulus'ta bir mekanda yapmıştı.