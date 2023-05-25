Burcu Esmersoy, metrobüse hiç binmedi Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, metro ve metrobüs açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Şu sıralar iş insanı sevgilisi Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığı içinde olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki akşam bir defileyi izlemeye gitti.

İş yoğunluğunun devam ettiğini belirten 46 yaşındaki sunucu, samimi açıklamalarda bulundu.

"Koştura koştura buraya geldim"

Arada toplu taşımaya bindiğini söyleyen Esmersoy, "Bir çekimden koştura koştura buraya geldim.

"Metroya bindiğim oluyor"

Görüşmelere geç kaldığım zaman toplu taşımayı kullanıyorum. Metroya bindiğim oluyor. Görenler gülümseyip, fotoğraf çektiriyor.

Metrobüse hiç binmedim. Sanki metrobüs hep karşıya geçiyormuş gibi geliyor bana" şeklinde konuştu.